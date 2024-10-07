Icip-Icip Gulai dan Sate Kambing Legendaris di Warung Mak Cenneng

Hampir semua penikmat gulai dan sate kambing kenal dengan Warung Gulai Mak Cenneng. Kedai ini terletak di kawasan pecinan Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Sate kambing yang empuk dan gulai yang menggunakan bumbu rempah khas Madura ini memanjakan pada pengunjung. Itulah mengapa warung ini tak pernah sepi sejak dibuka tahun 1914, bahkan pada malam hari sekalipun.

Sate kambing di sini memang berbeda. Sate dibakar dengan arang yang jumlahnya tak terlalu banyak agar empuk dan matang merata. Sate juga dimasukkan ke bumbu rahasia untuk memperkaya rasa.

Setelah matang kemudian disajikan dengan sambal kecap. Kelezatan sate kian nikmat jika dimakan bersama gulainya.

Dengan kuah santan yang tak terlalu kental dan bumbu rempah khas Madura, rasa berpadu apik dengan manisnya sate, apalagi jika dinikmati dengan ketupat. Sangat pantas diburu penikmat sate dan gulai.

Segala kenikmatan inipun tak perlu ditebus mahal. Seporsi gulang kambing hanya Rp25 ribu, sementara untuk seporsi sate kambing dengan 10 tusuk juga tidak menguras kocek.

Kontributor: Taufik Syahrawi