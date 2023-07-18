Aksi Catwalk 2 Model Cilik Down Syndrome Disambut Meriah Penonton Jogja Fashion Trend 2023

Gelaran Jogja Fashion Trend 2023 juga menyuguhkan produk fashion untuk anak-anak. Pada fashion show Omah Jahit Fir by Andini aksi catwalk anak-anak. Juga diikuti dua model cilik down syndrome.

Ekspresi mereka tampak bahagia dan tak kalah enerjik dengan model cilik lainnya. Banyak pencinta fashion memberi tepuk tangan saat mereka berjalan di runway.

Kontributor: Muhammad Sukardi

Produser: Reza Ramadhan