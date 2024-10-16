Rawon Kikil Sapi, Santapan Favorit yang Siap Menggoyang Lidah

Rawon makanan khas Jawa Timur ini selalu menggugah selera. Tak heran, rawon menjadi santapan favorit yang bisa dipadukan dengan santapan lain. Seperti di sebuah restoran di salah satu hotel di Surabaya, yang memadukan kuliner legendaris ini dengan kikil.

Sang juru masak memasak daging kaki sapi kemudian diiris. Selanjutnya haluskan berbagai rempah seperti bawang merah, bawang putih, kluwek, pangkal batang serai, dan udang.

Kemudian tumis hingga harum lalu masukkan kaldu dan kikil sapi, biarkan mendidih aduk sampai empuk. Aroma sedap rawon semakin menggugah selera setelah disajikan.

Jangan lupa sertakan telor asin dan touge dan taburkan bawang goreng serta irisan daun bawang di atasnya. Rawon kikil sapi siap menggoyang lidah.

Untuk menikmati hidangan spesial ini, Anda cukup merogoh kocek Rp85 ribu.

Kontributor: Rahmat Ilyasan