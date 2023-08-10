MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]
Gaun ialah pilihan busana saat pesta resmi. Gaun formal atau Formal Dress biasanya memiliki kesan elegan, dengan warna gelap dan potongan di bawah lutut. Namun seiring waktu, warna cerah juga bisa menjadi pilihan warna untuk gaun-gaun formal.
Salah satu perancang busana yang menerapkan warna cerah pada gaun formal adalah Yurita Puji.. Setelah menggeluti dunia fashion selama 15 tahun, ia memamerkan koleksi busana rancangannya di Lase - Armoire.
