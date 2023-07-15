Momen Model Jatuh saat Catwalk di Jogja Fashion Trend 2023, Dapat Semangat dari Penonton dan Desainer

Inilah momen model keserimpet dan terjatuh saat catwalk di Fashion show, Diyah Ubudiyah di Jogja Fashion Trend 2023 Jumat (14/7/2023). Model terlihat mengalami kesulitan karena gaun yang dipakai punya potongan rok besar dan panjang.

Penonton Jogja Fashion Trend 2023 langsung memberi semangat dengan bertepuk tangan secara sangat gemuruh. Tak hanya itu, saat di penghujung acara sang desainer menghampiri si model lalu mengajaknya ke depan sebagai bentuk dukungan penuh pada si model.