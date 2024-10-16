Okezone TV
Sanghyang Kenit, Surga Tersembunyi di Sepanjang Aliran Sungai Ciliwung
Surga tersembunyi di sepanjang aliran Sungai Citarum, Sanghyang Kenit memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung. 
 
Dibawa menyatu dengan alam, wisatawan disuguhi pemandangan bebatuan yang umurnya diperkirakan jutaan tahun. Pengunjung pun bisa berenang di air Sungai Citarum Purba yang begitu jernih serta menyusuri goa di dalamnya.
 
Untuk menelusuri gua, pengunjung dipandu warga lokal selama 40 menit. Pemandangan eksotis serta perjalanan yang menantang karena melewati celah gua yang sempit dan licin dilalui wisatawan.
 
Pengunjung juga melalui genangan air dipenuhi berbagai jenis ikan seperti ikan baung dan ikan gabus.
 
Konon nama Sanghyang Kenit berasal dari domba kenit yang memiliki corak sabuk melingkar di badannya dijadikan persembahan oleh leluhur adat. Kata kenit pun artinya arus memutar.
 
Kontributor: Yuwono
 
 
 
