Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Tiba di Istana Negara bersama putra tunggalnya, Didit Hediprasetyo, Presiden Prabowo tidak hanya disambut Joko Widodo dan Iriana. Yang mencuri perhatian, di antara tamu negara terdapat sosok kucing gempal berbulu tabi putih yang memiliki follower ratusan ribu dengan nama akun Instagram Bobby Kertanegara.
Presiden Prabowo pun sempat menyapa sang kucing kesayangannya sebelum masuk Istana. Momen kebersamaan Bobby dan sang Presiden di Istana Negara Jakarta juga diunggah di akun Bobby Kertanegara. Bahkan Bobby memiliki kamar khusus di Istana Negara.
Bobby Kertanegara mulai dikenal dan menjadi selebcat sejak Prabowo ikut konstentasi Pilpres periode 2024-2029. Dalam setiap postingannya, Bobby selalu menyebut kata "Bapak" untuk Prabowo.
