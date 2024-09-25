Okezone TV
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Ini bukan acara pernikahan manusia melainkan pernikahan anjing. Lusinan anjing ini dibawa si pemiliknya, berkumpul di Viamede Resort di Woodview Kanada untuk melakukan pernikahan massal.
 
Acara ini dimulai dengan parade anjing dengan dasi kupu-kupu dan kerudung sambil mengibaskan ekornya. Pasangan anjing tersebut menggonggong sebelum menikmati kue pengantin anjing terbesar di dunia, berbobot 141 kilogram.
 
Ya... pernikahan massal ini dilakukan untuk upaya memecahkan rekor dunia pernikahan anjing terbesar. Sementara gelar pernikahan anjing terbesar saat ini dipegang Aspen Grove Lifestyle Center di Litteton, AS, dengan 178 pasangan anjing.
 
 
Host: Nata Arman
