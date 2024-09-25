Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Ini bukan acara pernikahan manusia melainkan pernikahan anjing. Lusinan anjing ini dibawa si pemiliknya, berkumpul di Viamede Resort di Woodview Kanada untuk melakukan pernikahan massal.
Acara ini dimulai dengan parade anjing dengan dasi kupu-kupu dan kerudung sambil mengibaskan ekornya. Pasangan anjing tersebut menggonggong sebelum menikmati kue pengantin anjing terbesar di dunia, berbobot 141 kilogram.
Ya... pernikahan massal ini dilakukan untuk upaya memecahkan rekor dunia pernikahan anjing terbesar. Sementara gelar pernikahan anjing terbesar saat ini dipegang Aspen Grove Lifestyle Center di Litteton, AS, dengan 178 pasangan anjing.
Baca artikel: https://nasional.okezone.com/read/2023/07/17/337/2847648/heboh-pernikahan-anjing-dengan-resepsi-mewah-beradat-jawa-lengkap-dengan-pendeta
Host: Nata Arman
Share
Link successfully copied
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]