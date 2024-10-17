Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...

Mencari ketenangan dengan nuansa alam pegunungan bisa menjadi pilihan menghabiskan waktu berlibur. Seperti di wisata curug dan mata air Cibitung di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Desiran gemericik air dengan udara sejuk langsung menyambut pengunjung sesaat tiba di sini.

Pengunjung bisa bermain arung jeram dan berkemah. Arung jeram di sini berbeda dengan yang lain karena satu perahu karet hanya diisi satu orang. Meski lintasan arung jeram cukup memacu adrenalin, tetap aman bagi orang dewasa maupung anak-anak karena dalam pengawasan pemandu serta wajib menggunakan jaket dan helm.

Kontributor: Yudy Heryawan Juanda