GUEST STAR: Musisi Lawas Ini Jadi Inspirasi Nyoman Paul

Musisi yang paling berpengaruh pada cita rasa terbentuknya seorang Paul Nyoman, lebih menyukai musik lawas (Blues Eric Clapton) dan Stage Age Performance dari Prince.

Untuk musisi Indonesia, Paul berharap bisa kolaborasi Ariel Noah dan Arie Lasso. Karena kedua musisi tersebut memiliki gaya yang relatif simple dan pembawaannya lebih menjiwai.

Reporter: Safira Rahmani