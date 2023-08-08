GUEST STAR: Momen Ini Paling Berkesan Buat Dimansyah saat Indonesian Idol 2023

Momen mendapat komentar dari salah satu juri Indonesian Idol 2023, Anang Hermansyah menjadi hal yang tak terlupakan bagi Dimansyah Laitupa. Momen itu menjadi berkesan, kata Dimansyah, karena Anang menyebut gaya bernyanyinya seperti robot. Selain mendapat komentar sebagai robot, Dimansyah menyebut pernah ditawari untuk catok rambut. Momen mencatok rambut inibpun sempat membuat Dimansyah merasa dirinya aneh.

Reporter : Fadli Rizal