GUEST STAR: Dimansyah Laitupa Bongkar Sosok Panutan Dalam Bernyanyi

Dimansyah menyebut John Mayer dan Glenn Fredly merupakan dua sosok yang menginsipirasinya dalam bermain musik sejak 2015. Selain memiliki sosok inspirasi, Dimansyah juga percaya bahwa untuk menuju sukses seseorang bisa jadi harus merasakan gagal

Reporter : Fadli Rizal