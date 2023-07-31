GUEST STAR: Cerita Paul Malang Melintang di Dunia Bola

Paul mulai gemar bermain sepak bola sejak ia duduk di kelas 4 SD dan mulai mendalaminya pada tahun 2015. Paul pernah bergabung di club sepak bola di Skovde, Swedia.

Awal mula Paul ditarik untuk bergabung ke club sepak bola di Skovde, Swedia dikarenakan Paul menang lomba antarsekolah di Bali. Paul sendiri memiliki ayah berdarah Swedia yang membuatnya memiliki banyak relasi untuk dapat tinggal dan menekuni sepak bola di Swedia.

Pada tahun 2020, Paul kembali ke Indonesia dan mendapatkan tawaran dari klub Indonesia. Namun status Paul di klub sepak bola ialah "pinjaman" karena sebenarnya Paul masih memiliki kontrak dengan pihak klub sepak bola di Swedia.

Paul memutuskan memilih klub sepak bola Indonesia dengan alasan ia memiliki kepentingan yang berbeda, dan kebetulan ada agenda Piala Dunia 2020. Namun pada akhirnya event tersebut dibatalkan karena adanya Covid-19.

Namun, di sisi lain, Paul juga tidak mendapatkan kontrak di sepak bola Indonesia dikarenakan Paul masih mempunyai kontrak di klub sepak bola Swedia.

Reporter: Safira Rahmani