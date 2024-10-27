GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?
Mendengar nama Samsons, siapa yang tidak kenal? Grup band musik satu ini terkenal di Indonesia dengan sederet lagu-lagu galaunya.
Lama tak terdengar dan sempat bergonta-ganti vokalis, kini Samsons hadir dengan membawa kabar soal ‘Kecanduan’. Usut punya usut, ‘Kecanduan’ tersebut merupakan judul single yang baru saja mereka rilis pada hari ini, Selasa (22/10/2024).
Hadirnya single ‘Kecanduan’ menjadi salah satu bentuk perayaan usia Samsons yang telah menginjak 21 tahun.
Lantas, apa kisah di balik lagu ‘Kecanduan’ ini ya?
Host: Galuh Pandu
