GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?

Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?

Mendengar nama Samsons, siapa yang tidak kenal? Grup band musik satu ini terkenal di Indonesia dengan sederet lagu-lagu galaunya.

Lama tak terdengar dan sempat bergonta-ganti vokalis, kini Samsons hadir dengan membawa kabar soal ‘Kecanduan’. Usut punya usut, ‘Kecanduan’ tersebut merupakan judul single yang baru saja mereka rilis pada hari ini, Selasa (22/10/2024).

Hadirnya single ‘Kecanduan’ menjadi salah satu bentuk perayaan usia Samsons yang telah menginjak 21 tahun.

Lantas, apa kisah di balik lagu ‘Kecanduan’ ini ya?

Host: Galuh Pandu