GUEST STAR: Ini Motivasi Dimansyah Ikut Indonesian Idol 2023
Kegagalan Dimansyah Laitupa saat mengadu bakatnya di Indonesian Idol season sebelumnya menjadi motivasi tersendiri bagi pria asal Masohi, Maluku Tengah Maluku tersebut. Berkat kegagalan itu, Dimansyah kembali mencoba peruntungannya pada Indonesian Idol 2023.
Tak mau kesalahannya terulang, Dimansyah mempersiapkan diri lebih baik. Mengahadapi Indonesian Idol 2023, ia belajar dengan menguasai lebih banyak lagu. Selain itu dukungan keluarga juga menjadi semangat bagi Dimansyah.
Reporter : Fadli Rizal
