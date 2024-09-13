Okezone TV
Sensasi Main Gokart dalam Mal
Ingin mencoba sensasi permainan menantang dan memacu adrenalin, bermain gokart salah satunya. 
 
Namun, berbeda dengan permainan gokart pada umumnya, Pegasus Karting menyediakan permainan gokart indoor, yakni di dalam mal.
 
Anda yang penasaran ingin merasakan sensasi naik golkart di dalam mal, harus merogoh kocek Rp67 ribu hingga Rp100 ribu.
 
Liputan: Dilami Aulia dan Ilham Zarkasih
