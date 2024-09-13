Kucing Raksasa Tinggi 1 Meter

Seorang breeder di Badung, Bali, menyulap rumahnya menjadi lahan bagi ternak kucing Maine Coon. Berawal dari sepasang kucing Maine Coon yang dibeli untuk indukan, ternyata mampu menghasilkan puluhan kucing Maine Coon dalam berbagai jenis.

Dan uniknya, kucing-kucing Maine Coon yang dikembangkan bukanlah kucing Maine Coon biasa melainkan Maine Coon Polidaktil dengan jumlah jari kaki lebih dari lima atau mulai dari enam hingga di atas 20.

Bukan hanya ukuran tubuhnya yang mencapai 1 meter, kucing Maine Coon juga memiliki sejumlah keunikan, seperti bentuk wajah yang mirip dengan singa, bulu yang lebat, hingga ekor yang panjang.

Kontributor: Bagus Alit