Kucing Raksasa Tinggi 1 Meter
Seorang breeder di Badung, Bali, menyulap rumahnya menjadi lahan bagi ternak kucing Maine Coon. Berawal dari sepasang kucing Maine Coon yang dibeli untuk indukan, ternyata mampu menghasilkan puluhan kucing Maine Coon dalam berbagai jenis.
Dan uniknya, kucing-kucing Maine Coon yang dikembangkan bukanlah kucing Maine Coon biasa melainkan Maine Coon Polidaktil dengan jumlah jari kaki lebih dari lima atau mulai dari enam hingga di atas 20.
Bukan hanya ukuran tubuhnya yang mencapai 1 meter, kucing Maine Coon juga memiliki sejumlah keunikan, seperti bentuk wajah yang mirip dengan singa, bulu yang lebat, hingga ekor yang panjang.
Kontributor: Bagus Alit
Share
Link successfully copied
Watch next from “People And Hobbies”
Kontes Reptil Meriahkan Hari Sumpah Pemuda di Depok
Tampil Menggemaskan, Parade Anjing dalam Memeriahkan Halloween di Australia
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Anak Pertama Kaesang-Erina jadi Cucu Keenam Presiden Jokowi
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]