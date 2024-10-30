Tampil Menggemaskan, Parade Anjing dalam Memeriahkan Halloween di Australia
Anjing-anjing dari segala ukuran tampil berbusana spektakuler dalam Parade Halloween di Melbourne, Australia. Parade ini digelar sebagai ajang silaturahmi antarpemilik anjing sekaligus memeriahkan Halloween.
Busana anjing ini pun menakjubkan, mulai dari karakter dalam film favorit seperti Frozen dan Harry Potter, hingga karakter bertema binatang yang menampilkan bebek dan lebah menggemaskan. Setiap pemilik anjing pun unjuk kreativitas mereka untuk ciptakan kostum terbaik.
Peserta parade menikmati rangkaian kegiatan yang diisi dengan hiburan, hadiah, dan berbagai aktivitas spektakuler.
Host: Togi Sinaga
