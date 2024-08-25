Okezone TV
Serunya Berkemah dan Bermain Arung Jeram di Curug Cibitung
Wisata curug dan mata air Cibitung di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga.
 
Di wisata Curug Cibitung ini, pengunjung bisa berkemah dengan nuansa alam pegunungan. Pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda menjadi daya tarik tersendiri.
 
Selain dapat bermain air serta berswafoto di Curug Cibitung ini pengunjung juga dapat mengudi adrenalin dengan bermain arung jeram. 
 
Arung jeram di Curug Cibitung ini berbeda dengan yang lain karena satu perahu karet hanya diisi dengan satu orang. Meskipun satu perahu satu orang, arung jeram ini aman bagi pemula maupun anak-anak.
 
Untuk dapat berkemah di Curug Cibitung ini pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp30 ribu per orang. Sementara untuk bermain arung jeram, pengunjung diharuskan membayar Rp80 ribu per orang. 
 
Host: Yudi Handoyo
