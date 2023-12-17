GUEST STAR: Alycia Lihat Orang Indonesia Suka Galau
Guest Star kali ini kedatangan tamu Alycia Helena dan Joanna Andrea. Di kesempatan ini, Alycia menceritakan single lagu "Ragu". Lagu tersebut terinspirasi karena Alycia melihat orang Indonesia suka galau.
Saksikan Guest Star yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan terlewatkan ya!
Host: Bayu Pradana
