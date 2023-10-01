Okezone TV
Berkuliner ke Rumah Makan Bulo Ugi, Mengusung Konsep Pedesaan di Tengah Kota
Rumah Makan Bulo Ugi mengusung konsep yang menarik. Pasalnya, rumah makan ini didesain dengan suasana desa yang memanjakan.
 
Selain itu, terdapat beragam menu dengan harga terjangkau. Disediakan gazebo untuk tempat bersantap dan bersantai. Pengunjung juga dapat berswafoto dengan pemandangan yang asri.
