Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau

Berwisata ke Sulawesi Tenggara tidak lengkap jika tidak mengunjungi wisata satu ini. Batu Sori menjadi destinasi wajib bagi pengunjung yang suka menikmati keindahan laut. Pengunjung juga bisa menikmati sunset atau sunrise sambil berkemah di sekitar pantai.

Asal nama Batu Sori diambil dari sebuah batu karam dengan bahasa Buton. Yakni Batu Mo Tosore yang kemudian dikenal sekarang dengan Batu Sori. Wisata Batu Sori adalah situs batu karang yang berdiri di tengah laut. Untuk masuk ke tempat ini, pengunjung hanya dipungut biaya Rp5.000 per orang.

Produser: Akira AW