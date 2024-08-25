Okezone TV
Mengintip Kota Mamasa dari Balik Awan Berjalan di Puncak Timbu Dama
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2.000 di atas permukaan laut, menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu memesona. 
 
Salah satunya puncak Gunung Timbu Dama yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambulilling atau berjarak 3 kilometer dari pusat Kota Mamasa.
 
Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip Kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan.
 
Host: Yudi Handoyo
