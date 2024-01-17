Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Inilah kuliner ekstrem yang berada di sebuah warung di Lumajang, Jawa Timur. Warung ini menyediakan menu kuliner yang sedikit esktrem yakni daging biawak.
Daging biawak tersebut diolah menjadi rica-rica dengan bumbu rempah sederhana. Untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk, daging biawak dimasak selama dua jam. Jika aroma sudah wangi, menu daging biawak rica-rica siap untuk disajikan.
Selain memiliki cita rasa lezat, daging biawak dipercaya mampu menambah stamina. Untuk menikmati kuliner daging biawak ini pengunjung cukup membayar Rp50.000 per porsi.
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Akira AW
