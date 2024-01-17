Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Inilah kuliner ekstrem yang berada di sebuah warung di Lumajang, Jawa Timur. Warung ini menyediakan menu kuliner yang sedikit esktrem yakni daging biawak.
 
Daging biawak tersebut diolah menjadi rica-rica dengan bumbu rempah sederhana. Untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk, daging biawak dimasak selama dua jam. Jika aroma sudah wangi, menu daging biawak rica-rica siap untuk disajikan. 
 
Selain memiliki cita rasa lezat, daging biawak dipercaya mampu menambah stamina. Untuk menikmati kuliner daging biawak ini pengunjung cukup membayar Rp50.000 per porsi.
 
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Akira AW
Share
copy link
Watch next from “Kuliner Lumajang”
Wajib Coba! Bebek Ganas di Lumajang Ini bikin Nagih
Lezatnya Tengkleng Kepala Kambing Muda di Lumajang yang Gugah Selera
Mencicipi Kelezatan Botok Sidat Sambal Terasi Wader yang Kaya Manfaat
Today Special
Runway
Mix and Match