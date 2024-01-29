Okezone TV
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Musim hujan, paling cocok menikmati makanan hangat serta bercita rasa pedas. Salah satu yakni mi kopyok dan wedang jahe rempah asal Demak, Jawa Tengah.
 
Dalam satu porsi mi kopyok, terdapat mi kuning, potongan lontong, serta kacang goreng. Lalu disiram kuah yang dilengkapi racikan bumbu khas yang menambah cita rasa segar dan hangat.
 
Pemilik kedai, Wahyu Ningsih menyebut mi kopyok dan jahe rempah merupakan menu andalan mereka. Dengan hanya merogoh kocek Rp16.000 pembeli sudah bisa menikmati mi kopyok dan wedang jahe rempah.
 
Kontributor: Sukma Wijaya 
Produser: Akira AW
