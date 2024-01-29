Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Musim hujan, paling cocok menikmati makanan hangat serta bercita rasa pedas. Salah satu yakni mi kopyok dan wedang jahe rempah asal Demak, Jawa Tengah.
Dalam satu porsi mi kopyok, terdapat mi kuning, potongan lontong, serta kacang goreng. Lalu disiram kuah yang dilengkapi racikan bumbu khas yang menambah cita rasa segar dan hangat.
Pemilik kedai, Wahyu Ningsih menyebut mi kopyok dan jahe rempah merupakan menu andalan mereka. Dengan hanya merogoh kocek Rp16.000 pembeli sudah bisa menikmati mi kopyok dan wedang jahe rempah.
Kontributor: Sukma Wijaya
Produser: Akira AW
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]