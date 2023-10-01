Berpetualang Bersama Ribuan Kelelawar di Gua Wamose Sulawesi Tenggara
Goa Wamose di Desa Benteng patut dikunjungi jika berwisata ke Pulau Buton. Konon, gua ini dulunya adalah persembunyian rakyat dari kejaran musuh. Tak heran jika terdapat banyak ruang kosong raksasa di dalamnya.
Selain itu, pengunjung dapat berjumpa dengan ribuan kelelawar. Pengalaman inilah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]