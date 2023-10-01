Okezone TV
Berpetualang Bersama Ribuan Kelelawar di Gua Wamose Sulawesi Tenggara
Goa Wamose di Desa Benteng patut dikunjungi jika berwisata ke Pulau Buton. Konon, gua ini dulunya adalah persembunyian rakyat dari kejaran musuh. Tak heran jika terdapat banyak ruang kosong raksasa di dalamnya.
 
Selain itu, pengunjung dapat berjumpa dengan ribuan kelelawar. Pengalaman inilah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung.
