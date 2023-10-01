Okezone TV
Mengunjungi Wisata Religi Makam Ummi Sarah Rubiah di Sabang Aceh
Makam Ummi Sarah Rubiah patut dikunjungi jika sedang berwisata ke Sabang. Wisata religi ini berada di tepi pantai pulau Rubiah. Pulau tersebut dulunya digunakan sebagai tempat karantina haji. 
 
Jaraknya kurang lebih hanya 5 menit dari Pantai Iboih dengan menggunakan boat. Peziarah dapat berkunjung dan berdoa kapan saja.
