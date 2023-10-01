Mengunjungi Wisata Religi Makam Ummi Sarah Rubiah di Sabang Aceh
Makam Ummi Sarah Rubiah patut dikunjungi jika sedang berwisata ke Sabang. Wisata religi ini berada di tepi pantai pulau Rubiah. Pulau tersebut dulunya digunakan sebagai tempat karantina haji.
Jaraknya kurang lebih hanya 5 menit dari Pantai Iboih dengan menggunakan boat. Peziarah dapat berkunjung dan berdoa kapan saja.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]