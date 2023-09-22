Lezatnya Mie Ayam Legit Kuah Rica, Kuliner Banjarnegara yang Wajib Dicoba

Mie Ayam Legit Kuah Rica di kedai BMW adalah kuliner yang patut dicoba. Menu tersebut terkenal akan cita rasa kuahnya yang legit dan kental. Mie disajikan dengan dua pilihan kuah, yaitu kaldu dan rica.

Pengunjung juga dapat menambah toping ceker lunak dan bakso. Selain itu, tersedia jamu es beras kencur sebagai minuman pendamping.

Produser : Dea K. Charity

Reporter : Elis Novit