Kreatif! Manfaatkan Limbah Jerami, Mahasiswa Olah Jadi Pakan Ternak

Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh berhasil menyulap jerami jadi pakan ternak. Kreasi mahasiswa ini sangat membantu peternak di Desa Pedekok, Pegasing, Aceh Tengah.

Adapun proses yang dilakukan, limbah jerami yang sebelumnya terbuang lalu dikumpulkan. Setelah terkumpul, limbah jerami disiram dengan air probiotik dan urea untuk nutrisi. Lalu disiram dan diaduk secara merata, kemudian ditutup rapat dengan plastik selama 21 hari.

Aksi kreatif ini disambut baik oleh para peternak. Sebelumnya, peternak mengaku sulit mendapatkan pakan ternak di kala musim kemarau.

Kontributor: Syukri Syarifuddin

Produser: Akira Aulia W