Kreatif! Manfaatkan Limbah Jerami, Mahasiswa Olah Jadi Pakan Ternak
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh berhasil menyulap jerami jadi pakan ternak. Kreasi mahasiswa ini sangat membantu peternak di Desa Pedekok, Pegasing, Aceh Tengah.
Adapun proses yang dilakukan, limbah jerami yang sebelumnya terbuang lalu dikumpulkan. Setelah terkumpul, limbah jerami disiram dengan air probiotik dan urea untuk nutrisi. Lalu disiram dan diaduk secara merata, kemudian ditutup rapat dengan plastik selama 21 hari.
Aksi kreatif ini disambut baik oleh para peternak. Sebelumnya, peternak mengaku sulit mendapatkan pakan ternak di kala musim kemarau.
Kontributor: Syukri Syarifuddin
Produser: Akira Aulia W
Share
Link successfully copied
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]