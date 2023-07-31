Habiskan 300 Kilogram Kedelai, Perajin di Salatiga buat Tahu Terbesar di Indonesia
Inilah tahu berukuran raksasa yang berhasil dibuat para perajin tahu di Salatiga, Jateng. Tahu ini memiliki panjang satu meter dan lebar satu meter dengan ketinggian 75 sentimeter.
Tahu yang dibuat oleh 15 perajin tahu asal Salatiga berhasil memecahkan rekor MURI. Inisiasi pembuatan tahu terbesar ini datang dari Primer Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Primkopti) Salatiga, Jateng.
Proses pembuatan tahu ini membutuhkan waktu 3 hari dan menghabiskan 300 kg kacang kedelai.
Keberadaan tahu raksasa ini pun menyedot perhatian ratusan pasang mata yang menyaksikannya. Tahu terbesar ini juga diapresiasi Deputi bidang Perkoperasian Kemenkop UMK, Ahmad Zabadi.
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira Aulia W
