Melestarikan Budaya dengan Bermain Alat Musik Tradisonal Dol dari Bengkulu

Selain terkenal kareana bunga rafflesia arnoldi, Bengkulu juga memiliki daya tarik dari segi budaya. Yakni, alat musik tradisional bernama dol. Dol merupakan alat musil tradisional sejenis bedug atau perskusi.

Hanya saja bagian bawah alat musik ini tertutup sehingga suara yang dihasilkan pun berbeda. Beberapa sekolah di Bengkulu membuat ekstrakulikuler bermain alat musik dol.

Dol yang biasanya memiliki diameter 70-125 cm dengan tinggi 75-100 cm. Alat musik tradisional ini terbuat dari bonggol kelapa atau bagian batang yang paling dekat dengan akar.

Bonggol yang digunakan berasal dari pohon kelapa yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Karena bonggol pada usia ini terkenal kuat dan ringan.

Reporter : Ismail Yugo

Produser: Reza Ramadhan