Opor Ayam Kampung Ninine, Kuliner Legendaris Purbalingga sejak 1987

Bagi yang ingin berlibur ke Purbalingga pastikan mampir ke Warung Rawisan Ninine. Warung ini berada di Desa Karangcegak, Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Nama rawisan artinya ketupat yang dipotong-potong dan disiram dengan kuah opor.

Daging ayam kampung dimasak secara tradisional dengan menggunakan tungku kayu bakar. Opor ayam kampung Ninine ini merupakan masakan legendaris sejak 1987. Opor ayam di sini disajikan dengan ketupat janur dan lauk oseng kedelai hitam.

Warung opor ayam kampung ini selalu menjadi tujuan para pecinta kuliner. Untuk mencicipi masakan opor ayam kampung ini dijual Rp12.000 per porsinya.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

Produser: Akira Aulia W