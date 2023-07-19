Barbie Dream House Hadir di Jakarta, Yuk Intip Keseruannya

Demam Barbie saat ini tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia. Bagi para penggemar Barbie, kini bisa datang ke Neo Soho Central Park, Jakbar. Karena terdapat Barbie Dream House yang bisa memanjakan para penggemar setianya.

Berikut ini beberapa agenda event Barbie bagi para pecinta boneka legendaris ini.

1. Barbie Dream House dimulai pada 7 Juli - 6 Agustus 2023 di Neo Atrium, Neo Soho Mall Central Park.

2. Barbie Installation dimulai pada 10 Juli - 30 Juli 2023 di area Promenade GF Central Park Mall.

3. Barbie Skate Park dimulai pada 27 Juli - 6 Agustus 2023 di area Tribeca Park

Reporter: Novie Fauziah

Produser: Akira Aulia W