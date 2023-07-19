Muloh Tumeh, Bandeng Tanpa Duri Nan Lezat Khas Aceh

Berkunjung ke tanah rencong, kurang lengkap rasanya jika belum mencicipi kulinernya. Salah satunya ikan bandeng muloh tumeh dengan aneka bumbu khas Aceh.

Kuliner satu ini sangat mudah dijumpai di warung tradisional di Aceh. Untuk proses pengolahan ikan bandeng tumeh ini pun cukup mudah.

Ikan yang sudah dibersihkan lalu dilumuri dengan aneka bumbu rempah khas Aceh. Setelah mendidih, ikan bandeng yang telah empuk ditaburkan dengan daun kari.

Untuk mencicipi kuliner ini harga yang ditawarkan sangat murah yakni Rp15.000 per porsinya.

Kontributor: Syukri Syarifuddin

Produser: Akira Aulia W