Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Muloh Tumeh, Bandeng Tanpa Duri Nan Lezat Khas Aceh
Berkunjung ke tanah rencong, kurang lengkap rasanya jika belum mencicipi kulinernya. Salah satunya ikan bandeng muloh tumeh dengan aneka bumbu khas Aceh. 
 
Kuliner satu ini sangat mudah dijumpai di warung tradisional di Aceh. Untuk proses pengolahan ikan bandeng tumeh ini pun cukup mudah. 
 
Ikan yang sudah dibersihkan lalu dilumuri dengan aneka bumbu rempah khas Aceh. Setelah mendidih, ikan bandeng yang telah empuk ditaburkan dengan daun kari.
 
Untuk mencicipi kuliner ini harga yang ditawarkan sangat murah yakni Rp15.000 per porsinya. 
 
Kontributor: Syukri Syarifuddin 
Produser: Akira Aulia W 
Share
copy link
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Mix and Match