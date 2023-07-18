Mengunjungi Kampung Ikan Asap Penatarsewu, Produksi 11 Ton per Hari
Inilah suasana Kampung Ikan Asap di Desa Penatarsewu, Sidoarjo. Di balik bangunan rumah yang megah, siapa sangka ternyata 80% dari warga desa tersebut berpenghasilan dari produksi ikan asap.
Dalam sehari warga desa ini mampu memproduksi 11-13 ton ikan asap per hari. Untuk satu rumah warga yang memproduksi ikan asap ini bisa memproduksi sekitar 60 kg ikan asap.
Dengan harga ikan asap di pasaran yang berkisar Rp50 ribu per kg hasil dari produksi ikan asap ini bisa mencapai jutaan rupiah per harinya.
Reporter: Pramono Putra
Produser: Reza Ramadhan
Share
Link successfully copied
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]