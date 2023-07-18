Mengunjungi Kampung Ikan Asap Penatarsewu, Produksi 11 Ton per Hari

Inilah suasana Kampung Ikan Asap di Desa Penatarsewu, Sidoarjo. Di balik bangunan rumah yang megah, siapa sangka ternyata 80% dari warga desa tersebut berpenghasilan dari produksi ikan asap.

Dalam sehari warga desa ini mampu memproduksi 11-13 ton ikan asap per hari. Untuk satu rumah warga yang memproduksi ikan asap ini bisa memproduksi sekitar 60 kg ikan asap.

Dengan harga ikan asap di pasaran yang berkisar Rp50 ribu per kg hasil dari produksi ikan asap ini bisa mencapai jutaan rupiah per harinya.

Reporter: Pramono Putra

Produser: Reza Ramadhan