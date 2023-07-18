Okezone TV
Gurih dan Renyah! Ibu di Palembang Olah Daun Kelor Jadi Kerupuk Kemplang
Daun kelor biasanya digunakan masyarakat sebagai tanaman yang bersinggungan dengan mistis. Namun Ibu Asni, warga Pulokerto, Palembang, memanfaatkan daun kelor ini.
 
Daun kelor dimanfaatkan sebagai campuran dalam pembuatan kerupuk kemplang. Karena daun kelor memiliki manfaat untuk kesehatan maupun vitamin bagi tubuh.
 
Untuk pembuatannya pun cukup mudah dan tidak memakan waktu lama. Untuk harganya sendiri dalam satu kemasan dijual dengan harga Rp15.000.
 
Kontributor: Erwin Setiawan
Produser: Akira Aulia W
