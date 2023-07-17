Wow! Duren Tembaga Asli Jambi Diserbu Pembeli, Rasanya Bikin Nagih
Sejak sepekan ini, Kota Jambi dibanjiri buah duren. Hampir di setiap sudut Kota Jambi terdapat pedagang buah durian. Salah satunya di kawasan Tugu Juang, Sipin, Kota Jambi.
Setidaknya terdapat puluhan pedagang durian berjejer menjajakan dagangannya. Musim kali ini, duren yang dijual adalah duren asli dari petani duren Jambi. Salah satu jenis duren Jambi yang terkenal dari yang lainnya, yakni Duren Tembaga.
Bila dibuka kulitnya, maka isinya terlihat berwarna kuning tembaga. Bentuknya tebal dan rasanya pun berbeda dari duren lainnya, yakni manis legit.
Untuk mencicipi durian ini dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buah. Masing-masing durian dijual tergantung ukuran kecil besarnya.
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: Akira Aulia W
