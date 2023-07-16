Tradisi Nelayan Jepara Larung Sesaji ke Laut, Berharap Mendapat Tangkapan Ikan Berlimpah
Nelayan Desa Bondo, Jepara menggelar tradisi sedekah laut dengan melarung sesaji berupa kepala hewan ternak dan hasil bumi. Iring-iringan perahu nelayan mengikuti prosesi larung sesaji.
Setiba di tengah laut, pemuka agama memimpin doa untuk memohon kepada Tuhan agar selalu diberi keselamatan dan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Tradisi ini digelar setiap bulan Zulhijah dan menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang.
Usai sesaji dilarung, para nelayan membersihkan kapal dengan air laut sebagai ritual buang sial.
Reporter: Alip Sutarto
Produser: Reza Ramadhan
Share
Link successfully copied
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]