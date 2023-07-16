Tradisi Nelayan Jepara Larung Sesaji ke Laut, Berharap Mendapat Tangkapan Ikan Berlimpah

Nelayan Desa Bondo, Jepara menggelar tradisi sedekah laut dengan melarung sesaji berupa kepala hewan ternak dan hasil bumi. Iring-iringan perahu nelayan mengikuti prosesi larung sesaji.

Setiba di tengah laut, pemuka agama memimpin doa untuk memohon kepada Tuhan agar selalu diberi keselamatan dan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Tradisi ini digelar setiap bulan Zulhijah dan menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang.

Usai sesaji dilarung, para nelayan membersihkan kapal dengan air laut sebagai ritual buang sial.

Reporter: Alip Sutarto

Produser: Reza Ramadhan