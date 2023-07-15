Okezone TV
Yuki Kato Senang Adiknya Jadi Juara Favorit Abang None Kepulauan Seribu 2023
Adik Yuki Kato yakni Reina Kato menjadi salah satu finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023. Yuki Kato pun datang ke Pulau Pramuka, Jumat (14/7/2023), untuk mendukung sang adik dalam malam puncak Abang None Kepulauan Seribu 2023
 
Reina akhirnya keluar sebagai None Favorit Abnon Seribu. Ia mendampangi Abang Favorit Dwiki Bagus Wirdawan. Yuki Kato pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya.
