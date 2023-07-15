Yuki Kato Senang Adiknya Jadi Juara Favorit Abang None Kepulauan Seribu 2023

Adik Yuki Kato yakni Reina Kato menjadi salah satu finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023. Yuki Kato pun datang ke Pulau Pramuka, Jumat (14/7/2023), untuk mendukung sang adik dalam malam puncak Abang None Kepulauan Seribu 2023

Reina akhirnya keluar sebagai None Favorit Abnon Seribu. Ia mendampangi Abang Favorit Dwiki Bagus Wirdawan. Yuki Kato pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya.