Serunya Melihat Anak-Anak di Probolinggo Menjadi Joki Karapan Kambing
Beginilah keseruan anak-anak di Probolinggo saat menjadi joki karapan kambing. Sambil berlari dan bersorak mereka memacu kambing untuk lebih cepat menuju garis akhir. Karapan kambing merupakan tradisi warga Probolinggo yang biasa digelar setiap ada peringatan hari nasional atau kegiatan khusus.
Karapan kambing pada umumnya sama dengan karapan sapi. Dua kambing ditautkan dengan keleles dan dipacu lari secepatnya. Namun, pada karapan kambing sang joki tidak naik di keleles. Joki hanya berlari membuntuti dari belakang sambil bersorak untuk memacu dan mengarahkan kambing dalam jalurnya.
