Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Serunya Melihat Anak-Anak di Probolinggo Menjadi Joki Karapan Kambing
Beginilah keseruan anak-anak di Probolinggo saat menjadi joki karapan kambing. Sambil berlari dan bersorak mereka memacu kambing untuk lebih cepat menuju garis akhir. Karapan kambing merupakan tradisi warga  Probolinggo yang biasa digelar setiap ada peringatan hari nasional atau kegiatan khusus.
 
Karapan kambing pada umumnya sama dengan karapan sapi. Dua kambing ditautkan dengan keleles dan dipacu lari secepatnya. Namun, pada karapan kambing sang joki tidak naik di keleles. Joki hanya berlari membuntuti dari belakang sambil bersorak untuk memacu dan mengarahkan kambing dalam jalurnya.
Share
copy link
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Mix and Match