Pria asal Jember Sulap Ampas Kopi jadi Lukisan
Soni Hidayat, warga Jl MH Tamrin, Jember, menggunakan ampas kopi sebagai bahan lukisnya di atas kanvas. Ide tersebut berawal saat ia sedang mengobrol sambil ngopi dengan rekannya. Hingga akhirnya Soni menekuninya lebih serius.
Lukisan ampas kopi tersebut banyak dilirik pecinta seni, baik dari Jember maupun kota lain. Selain lukisan wajah, Soni kerap melukis pemandangan, binatang hingga buah-buahan.
Satu lukisan dibandrol dengan harga yang cukup variatif, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan.
Kontributor: Bambang Sugiarto
Produser: Dinda Elita
