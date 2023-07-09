Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Masa Libur Sekolah, Ribuan Pengunjung Padati Monas
Memasuki masa libur sekolah, kawasan Monas, Gambir, masih jadi magnet bagi masyarakat. Ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara padati Monas, Minggu (9/7/2023).
 
Mayoritas pengunjung yang datang adalah keluarga beserta anak-anaknya. Mereka memanfaatkan waktu dalam masa libur sekolah.
 
Tercatat, dalam kurun waktu 2 jam (08.00-10.00 WIB) ada 10.579 pengunjung Monas.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan
Share
copy link
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Mix and Match