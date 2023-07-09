Masa Libur Sekolah, Ribuan Pengunjung Padati Monas

Memasuki masa libur sekolah, kawasan Monas, Gambir, masih jadi magnet bagi masyarakat. Ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara padati Monas, Minggu (9/7/2023).

Mayoritas pengunjung yang datang adalah keluarga beserta anak-anaknya. Mereka memanfaatkan waktu dalam masa libur sekolah.

Tercatat, dalam kurun waktu 2 jam (08.00-10.00 WIB) ada 10.579 pengunjung Monas.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan