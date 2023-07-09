Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
CFD Jadi Alternatif Kegiatan Habiskan Masa Libur Sekolah
Ribuan orang membanjiri kawasan Sudirman-MH Thamrin saat Car Free Day (CFD), Minggu (9/7/2023). Mayoritas warga berolahaga dengan berjalan kaki.
 
Meski didominasi orang dewasa, ada juga anak-anak yang ikut sebagai peserta CFD. Selain berolahraga, CFD dimanfaatkan warga untuk menghabiskan masa libur sekolah anak.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan
Share
copy link
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Mix and Match