CFD Jadi Alternatif Kegiatan Habiskan Masa Libur Sekolah

Ribuan orang membanjiri kawasan Sudirman-MH Thamrin saat Car Free Day (CFD), Minggu (9/7/2023). Mayoritas warga berolahaga dengan berjalan kaki.

Meski didominasi orang dewasa, ada juga anak-anak yang ikut sebagai peserta CFD. Selain berolahraga, CFD dimanfaatkan warga untuk menghabiskan masa libur sekolah anak.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan