Manfaatkan Waktu Libur, Anak-Anak di Padang Belajar Membuat Ecobrick
Untuk mengisi waktu libur sekolah, sejumlah anak dan remaja di Bukit Gado-Gado, Padang, belajar membuat ecobrick menggunakan limbah sampah plastik. Kegiatan ini didampingi sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Padang.
Untuk membuat ecobrick, sampah plastik yang telah dipilah terlebih dahulu dibersihkan lalu dimasukan ke dalam botol dan diisi hingga padat. Kepadatan botol yang diisi plastik tersebut akan menentukan kualitas ketahanan ecobrick.
Kegiatan belajar di alam ini bertujuan untuk menanamkan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dari sampah.
Reporter: Budi Sunandar
Produser: Reza Ramadhan
Share
Link successfully copied
Watch next from “People And Hobbies”
Jakarta International Coffee Conference 2024 Sajikan Aneka Kopi dari Mancanegara
Mengenal Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Wisata Arung Jeram di Sini Berbeda dengan Tempat Lain, karena...
Oma Berusia 80 Tahun Masih Aktif Bekerja
Pernikahan Massal Anjing di Kanada dalam Upaya Pecahkan Rekor Dunia
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]