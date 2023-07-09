Manfaatkan Waktu Libur, Anak-Anak di Padang Belajar Membuat Ecobrick

Untuk mengisi waktu libur sekolah, sejumlah anak dan remaja di Bukit Gado-Gado, Padang, belajar membuat ecobrick menggunakan limbah sampah plastik. Kegiatan ini didampingi sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Untuk membuat ecobrick, sampah plastik yang telah dipilah terlebih dahulu dibersihkan lalu dimasukan ke dalam botol dan diisi hingga padat. Kepadatan botol yang diisi plastik tersebut akan menentukan kualitas ketahanan ecobrick.

Kegiatan belajar di alam ini bertujuan untuk menanamkan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dari sampah.

Reporter: Budi Sunandar

Produser: Reza Ramadhan