Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Hadir dan Buka Rakernas PSBI
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri acara Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) yang disambut meriah oleh peserta acara. Usai memberikan sambutan, Prabowo yang di undang sebagai tamu kehormatan disematkan kain ulos dan pengikat kepala khas batak.
Prabowo mengatakan merupakan suatu kehormatan dapat bertatap muka langsung dengan para marga Simbolon yang hadir.
Meski sempat terdengar teriakan “Prabowo Presiden”, namun ketua umum PSBI, Efendi Simbolon membantah kehadiran Prabowo merupakan bentuk dukungan politik pada Pilpres 2024 mendatang.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo
