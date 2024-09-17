Patung Istana Garuda IKN Mulai Berubah Warna jadi Hijau
Timbulnya warna hijau pada patung Garuda di IKN merupakan hasil oksidasi yang disebut patina. Patung tersebut menggunakan bahan kuningan yang sebenarnya secara alami dapat berubah menjadi warna hijau dengan sendirinya. Proses alami tersebut bisa berlangsung lama, bahkan sampai 15 tahun.
Kontributor: Mukmin Aziz
