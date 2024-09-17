TPSA Bagendung Cilegon Terbakar Lebih dari 12 Jam, Ini Pemicunya

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung di Kota Cilegon, Banten terbakar lebih dari 12 jam. Kepulan asap pekat serta aroma yang ditimbulkan masih tercium dari kejauhan.