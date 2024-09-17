TPSA Bagendung Cilegon Terbakar Lebih dari 12 Jam, Ini Pemicunya
Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung di Kota Cilegon, Banten terbakar lebih dari 12 jam. Kepulan asap pekat serta aroma yang ditimbulkan masih tercium dari kejauhan.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Tpsa Bagendung Terbakar”
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]