Rumah di Duren Sawit Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Sebanyak empat unit rumah di Jalan Dermaga, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ludes terbakar, api diduga berasal dari korsleting listrik.
 
