Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Penuh Haru, Memori Indah Ashraf Sinclair di Konser Bunga Citra Lestari
Bunga Citra Lestari sukses menggelar konser bertajuk Circus Concerto - Music, Attraction, Illusion - Featuring Blossom BCL.
 
Konser digelar di JIExpo Convention Center & Theatre pada (8/10). Momen yang menggugah hati penonton terjadi saat Unge panggilan akrab BCL membawakan lagu 'Love Story'.
 
Lagu ini  dibuat setelah meninggalnya sang suami, Ashraf Sinclair. Terlihat beberapa kali foto Ashraf yang mengenakan setelan jas hitam muncul.
 
Lengkap dengan ilusi kupu-kupu mengiringi BCL bernyanyi. 
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Ayu Utami Anggraeni
Share
copy link
Watch next from “Bunga Citra Lestari”
Soal kasus Dugaan Penipuan dalam Jabatan, Pengacara Tiko Aryawardhana Minta Polisi Buat Gelar Perkara Terbuka
Makin Bucin, Bunga Citra Lestari Rutin Pamer Kemesraan di Media Sosial
Momen Haru Bunga Citra Lestari saat Meminta Restu Kepada Orang Tua Mendiang Ashraf Sinclair
Deretan Artis Hadiri Pernikahan Bunga Citra Lestari, Dari Luna Maya Hingga Bunda Maia
Momen Haru Orang Tua Ashraf Sinclair Berikan Restu di Pernikahan Bunga Citra Lestari
Today Special
Runway
Mix and Match