Penuh Haru, Memori Indah Ashraf Sinclair di Konser Bunga Citra Lestari

Bunga Citra Lestari sukses menggelar konser bertajuk Circus Concerto - Music, Attraction, Illusion - Featuring Blossom BCL.

Konser digelar di JIExpo Convention Center & Theatre pada (8/10). Momen yang menggugah hati penonton terjadi saat Unge panggilan akrab BCL membawakan lagu 'Love Story'.

Lagu ini dibuat setelah meninggalnya sang suami, Ashraf Sinclair. Terlihat beberapa kali foto Ashraf yang mengenakan setelan jas hitam muncul.

Lengkap dengan ilusi kupu-kupu mengiringi BCL bernyanyi.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Ayu Utami Anggraeni