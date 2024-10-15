Kaesang Sah Jadi Bapak, Erina Gudono Melahirkan Anak Perempuan di Jakarta

Anak pertama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah lahir, Selasa (15/10/2024). Lokasi di RSU Bunda Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 28 Menteng, Jakarta Pusat.

Kaesang telah menamai buah hati pertamanya yakni Bebingah Sang Tansahayu. Bebingah lahir pada pukul 07.02 pagi dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm.

